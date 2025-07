LIVE Italia-Inghilterra 1-0 Europei di calcio femminile 2025 in DIRETTA | via con il 2° tempo Un cambio per le inglesi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 54? Di Guglielmo in anticipo su Mead caccia in fallo laterale. Manovra Hemp adesso sulla sinistra. 53? Giugliano sbaglia il dribbling, rimessa laterale in zona difensiva per l’Inghilterra. 52? Occasione per Cantore dall’altra parte imbeccata in posizione regolare! Davanti al portiere spara tra le sue mani! Peccato! 51? Break incredibile di Walsh poi murata. Ci riprova anche Hemp con il destro su una palla vagante in mezzo all’area. Giuliani la fa sua. 50? Sono le inglesi adesso a manovrare e ad impensierire. Ci ha provato Hemp, lasciata da sola in mezzo all’area di rigore, di testa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Inghilterra 1-0, Europei di calcio femminile 2025 in DIRETTA: via con il 2° tempo. Un cambio per le inglesi!

Calciomercato.com – Inghilterra-Italia femminile: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni - 2025-07-18 09:41:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: L’Italia continua a sognare nell’Europeo femminile e dopo il successo sulla Norvegia le Azzurre si giocano l’accesso alla finalissima nella semifinale contro l’Inghilterra L’Italia è tornata in semifinale dell’ Europeo Femminile dopo 28 anni e per la prima volta in assoluto nell’era a 16 squadre.

LIVE Italia – Inghilterra, Europei di calcio femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre inseguono la finale dopo 28 anni - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia – Inghilterra di calcio femminile, semifinale dell’Europeo 2025.

