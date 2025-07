LIVE Italia-Inghilterra 1-0 Europei di calcio femminile 2025 in DIRETTA | infortunio per Girelli al suo posto Piemonte!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 69? Ci ha provato Toone da fuori ma la conclusione è debole e a lato. 68? Oliviero magistrale! Chiusura fondamentale e punizione per le azzurre! 67? Brava Piemonte a prendere fallo a centrocampo. Momento difficile per le azzurre che sono schiacciate dalla pressione e dalla cattiveria avversaria. 67? Altro traversone in mezzo delle leonesse, ci pensa di nuovo Giuliani a liberare. 66? Pestone di Mead su Di Guglielmo. Gioco al momento fermo. 65? Giugliano in versione stopper! Brava a bloccare un bel fraseggio britannico. 64? 54 % di possesso palla in favore delle inglesi fin qui. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Inghilterra 1-0, Europei di calcio femminile 2025 in DIRETTA: infortunio per Girelli, al suo posto Piemonte!

