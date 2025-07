LIVE Italia-Inghilterra 1-0 Europei di calcio femminile 2025 in DIRETTA | azzurre in vantaggio all’intervallo grazie ad un capolavoro di Bonansea!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINITO IL PRIMO TEMPO! Italia – Inghilterra 1-0. 45’+1 C’è stato un fallo in attacco in area. FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Ci sarĂ un minuto di recupero e l’Italia si appresta ad un corner! 44? Chance sprecata ma l’11 di Soncin guadagna una rimessa in zona offensiva. 43? Bel break di Caruso che sgancia ad Oliviero per il cross. Non ci arrivano di testa le attaccanti. Poi Cantore a terra. SarĂ punizione per le azzurre che avranno un’occasione di buttare la palla in centro. 41? Fallo su Girelli di Bronze. Si sta rialzando ora l’attaccante azzurra. 41? Fuori misura il cross di Bronze. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Inghilterra 1-0, Europei di calcio femminile 2025 in DIRETTA: azzurre in vantaggio all’intervallo grazie ad un capolavoro di Bonansea!

In Italia ancora si combatte la maleducazione delle persone che non raccolgono le deiezioni dei propri compagni a quattro zampe, mentre in Inghilterra si valutano soluzioni alternative addirittura all'uso di sacchetti biodegradabili il cui smaltimento non è così ecologico come si pensava.

L`Italia Under 17 campione d`Europa in carica si avvicina sensibilmente alla qualificazione alle semifinali del torneo continentale in corso.

Gli azzurrini festeggiano il passaggio in semifinale dopo la vittoria per 4-2 sull'Inghilterra all'Arena Egnatia di Rrogozhinë.

Italia-Inghilterra 0-0 LIVE: chance per Russo; Inghilterra-Italia diretta Europei femminili: sblocca Bonansea live; Italia-Inghilterra, semifinale degli Europei Femminili in diretta: una notte da Leonesse per le Azzurre.

Inghilterra, la sfida mette in palio la finale agli Europei femminili: gli aggiornamenti sulle probabili formazioni e le ultime

Inghilterra valevole per la semifinale dei campionati Europei di calcio femminile.