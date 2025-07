LIVE Italia-Inghilterra 0-0 Europei di calcio femminile 2025 in DIRETTA | Al via la semifinale! Soncin a caccia di una finale storica con Girelli e Cantore dal 1?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1? Subito propositiva l'Inghilterra che manovra la sfera e cerca l'inserimento per Toone. Bella chiusura di Salvai. 1? Primo pallone alle italiane! 20:59 Un'atmosfera spettacolare per la semifinale di questa sera. L'11 schierato da Soncin ricalca in qualche modo quanto messo in campo nelle scorse partite. 20:54 E' Tempo di inni in quel di Ginevra! 20:53 ServirĂ concentrazione per 90?! SarĂ una battaglia lĂ fuori. Le squadre stanno scendendo in campo in questo momento! 20:51 La finale europea manca, alle italiane, dal lontano 12 luglio del '97, quando le compagine azzurra incontrò la Germania, allora campione in carica, che vinse per 2-0 con i gol di Minnert e Prinz.

