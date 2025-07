Licenziamenti illegittimi | cade un altro pezzo del Jobs Act

Era uno dei quesiti referendari promossi dalla Cgil nella consultazione popolare di giugno che le destre hanno sabotato promuovendo l’astensione come scelta politica. E ora la Consulta dĂ ragione a quanti avevano promosso il quesito che chiedeva l’abrogazione di una norma del Jobs act. La Corte costituzionale ha deciso che per quanto riguarda i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese è incostituzionale il “tetto” di sei mensilitĂ imposto all’indennitĂ risarcitoria. La Consulta boccia la norma del Jobs act sui licenziamenti illegittimi. La Consulta lo ha stabilito con riferimento all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo numero 23 del 2015, lĂ dove stabilisce che, nel caso di licenziamenti illegittimi intimati da un datore di lavoro che non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, dello Statuto dei lavoratori (e cioè non occupi piĂą di quindici lavoratori presso un’unitĂ produttiva o nell’ambito di un Comune e comunque non occupi piĂą di sessanta dipendenti), l’ammontare delle indennitĂ risarcitorie “non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità ” dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

