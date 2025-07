L’ex sindaco Ricci Pd indagato per le presunte irregolarità negli affidi del Comune di Pesaro

L’ex sindaco di Pesaro Matteo  Ricci, candidato del centrosinistra a presidente della Regione Marche, ha ricevuto un avviso di garanzia nell’ambito dell’inchiesta su presunte irregolaritĂ in affidi del Comune di Pesaro nella passata legislatura quando era primo cittadino. Lo ha annunciato lo stesso Ricci in un video pubblicato sui social. La replica di Ricci: sopreso e amareggiato ma sereno. “Sorprendentemente – dice Ricci  – questa mattina ho ricevuto un avviso di garanzia sulla vicenda annosa degli affidi, dei murales, delle feste, del casco di Valentino Rossi ormai sulla stampa da un anno”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - L’ex sindaco Ricci (Pd) indagato per le presunte irregolaritĂ negli affidi del Comune di Pesaro

