Leo | Via libera del Cdm al decreto fiscale sul terzo settore e testo unico imposta registra – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 luglio 2025 "Abbiamo approvato due provvedimenti in materia materia fiscale: il primo riguarda tematiche del terzo settore, della crisi d'impresa e alcune correzioni in materia di Iva e quello che mi preme dire è che questo è il 19esimo decreto legislativo approvato, 16 sono giĂ in Gazzetta Ufficiale, tre all'esame esame del parlamento. Stiamo facendo una riforma storica ed epocale che si attendeva dagli anni '70. Per quanto riguarda il terzo settore e lo sport le questioni affrontate riguardano il passaggio dalle attivitĂ commerciali alle attivitĂ non commerciali, quindi le associazioni degli enti religiosi, degli enti sportivi, per evitare l'emersione di plusvalenze che potrebbero generarsi nel momento in cui si passa da una disciplina commerciale per entrare in una non commerciale. 🔗 Leggi su Open.online

Nuovo decreto fiscale: ecco come cambiano Irpef, detrazioni e ceto medio - Il Senato ha approvato il Dl Irpef, varato dal Cdm lo scorso 23 aprile, pensato per correggere un difetto di coordinamento tra il decreto attuativo della delega fiscale che prevedeva per il solo 2024 la riduzione delle aliquote Irpef da 4 a 3, meccanismo reso poi strutturale dall’ultima la legge di bilancio.

Decreto fiscale, ecco cosa cambia sulla deducibilitĂ delle spese di trasferta non tracciabili - VarrĂ anche per i professionisti e tutti i lavoratori autonomi la norma, introdotta con la legge di Bilancio 2025, che in chiave anti evasione limita la deducibilitĂ delle spese di trasferta solo a quelle effettuate con strumenti tracciabili.

Il decreto fiscale sposta al 21 luglio la scadenza per forfettari e soggetti Isa. Novità anche sulle spese di trasferta all’estero, restano in sospeso rottamazione, taglio dell’Irpef e coperture per la Sugar Tax - I l fisco italiano apre una nuova stagione di proroga tasse, revisioni e agevolazioni, con un pacchetto di misure interessanti, soprattutto, per gli autonomi e i titolari di partita Iva.

