lenovo segnala i dispositivi per un intrattenimento estivo senza limiti e prestazioni ai al top

Lenovo ha deciso di presentare le soluzioni per vivere al massimo la stagione estiva, senza rinunciare alle proprie passioni tech. La temperatura è bollente, ma il proprio gameplay è più fresco che mai! Bisogna dimenticare le lag estive: Legion Go S è la propria oasi di performance, anche a 40 gradi, visto che consente ai fan di godersi un’estate di fluidità assoluta e vittorie epiche. Chi ha detto che non si può avere il sole e la gloria? Lenovo Legion Go S è la console gaming portatile basata su Windows che permette di giocare ai propri giochi preferiti ovunque lo si desideri. Con un display touch PureSight da 8? WUXGA 16:10 a 120Hz, un processore esclusivo Lenovo Legion Go AMD Ryzen Z2 Go o un processore AMD Ryzen Z1 Extreme, fino a 32 GB di RAM LPDDR5X a 7500 Mhz e una batteria a 3 celle da 55,5 Whr, Lenovo Legion Go S permette di giocare ai giochi PC in un formato portatile e leggero di solo 730 g, pronto per essere portato in aereo, in treno, in auto o dovunque tu vada. 🔗 Leggi su Game-experience.it

