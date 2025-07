Le strisce blu in piazza Umberto I spariscono

Come per magia le strisce blu a pagamento per le auto in piazza Umberto I spariscono, appaiono le strisce gialle sinonimo di "posteggio riservato", ma a chi? Sicuramente non alla cittadinanza, forse alle forze di polizia? Che da pochi posti per le auto di servizio passano a una intera fascia per. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Piazza della Repubblica, strisce pedonali quasi 'invisibili'. Aci: "Sicurezza a rischio" - Aci denuncia la 'quasi invisibilità' di alcune strisce pedonali in zona piazza della Repubblica che risultano sbiadite o quasi cancellate.

