Nell’orrenda nota diffusa ieri sul caso Gergiev dal Movimento 5 stelle, unico partito ad avere avuto il coraggio di protestare non per l’invito, ma per la sua cancellazione, c’è il solito giochino retorico da quattro soldi, che potremmo sintetizzare nello slogan «e allora Gaza?». Non per niente lo aveva utilizzato anche De Luca, prendendosela con chi lo criticava per la scelta di invitare il direttore putiniano ma non diceva nulla sui bambini di Gaza, un po’ come il centrodestra a suo tempo usava strillare «e allora le foibe?» ogni qualvolta si parlava di qualche misfatto di matrice fascista. «L’arte si può contestare, si discute, si critica. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Le differenze, non così sottili, tra gli artisti israeliani e quelli russi