Le azzurre beffate a un passo dalla finale degli Europei

AGI - Finisce in semifinale la corsa della nazionale femminile di calcio agli Europei in Svizzera. Le azzurre hanno perso con la Gran Bretagna per 2-1 dopo i tempi supplementari. Le inglesi difenderanno il titolo nella finale di domenica contro la Germania. Barbara Bonansea, smarcata sul palo lontano, ha portato in vantaggio le giocatrici di Soncin con un tiro imprendibile sotto la traversa al 33esimo minuto. Il vantaggio dell'Italia è durato fino all'ultimo dei sette minuti di recupero, concessi dall'arbitro allo scoccare del 90esimo. Michelle Agyemang ha strappato il pareggio nei tempi regolamentari con un tiro potente, passato sotto le gambe del portiere, Giuliani. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Le azzurre beffate a un passo dalla finale degli Europei

All'Italia non riesce l'impresa, l'Inghilterra batte le azzurre nella semifinale degli Europei di calcio femminile e accede alla finale.

Ginevra, 22 luglio 2025 – Sconfitta amarissima per le azzurre, battute 2-1 ai supplementari dall'Inghilterra campione in carica in semifinale ai campionati europei.

