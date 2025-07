Lavori edilizi record tossicodipendenti in comunità liberazioni anticipate | il piano sfolla carceri del governo

Diecimila nuovi posti nelle carceri italiane. E’ l’annuncio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, transitato dal consiglio dei ministri a un video sui social della premier. Il “nuovo piano carceri”, come viene definito, prevede un piano “straordinario di interventi” con opere in cantiere giĂ oggi, assicura la capa del governo. Oltre ai 10mila posti previsti, aggiunge Meloni, il governo sta lavorando “per aggiungere altri 5mila posti in modo da colmare l’intero divario che c’è tra le presenze e i posti disponibili”. I lavori – secondo il governo – dovrebbero essere terminati nel 2027, quando cade anche la fine della legislatura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Lavori edilizi record, tossicodipendenti in comunitĂ , liberazioni anticipate: il piano “sfolla carceri” del governo,

