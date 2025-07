Laura Santi chi era la donna morta tramite il suicidio assistito? Ecco la storia della sua malattia

La storia di Laura Santi ha commosso l’Italia intera. Giornalista perugina di 50 anni, Laura ha scelto di concludere la sua vita con il suicidio assistito, un atto che per lei ha rappresentato libertà e dignità di fronte a una malattia che le aveva tolto ogni possibilità di vivere serenamente. Circondata dall’amore del marito Stefano, che le è rimasto accanto fino all’ultimo istante, Laura ha potuto compiere questa scelta grazie al via libera ottenuto dalla Asl Umbria 1 dopo un lungo e complesso percorso legale. A diffondere la notizia è stata l’Associazione Luca Coscioni, di cui Laura era una convinta sostenitrice e attivista. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Laura Santi, chi era la donna morta tramite il suicidio assistito? Ecco la storia della sua malattia

