L' associazione Shakespeare in sneakers debutta con Pinocchio in piazza San Giustino

Sabato 26 luglio, alle ore 21.30, in piazza San Giustino, l'associazione teatrale Shakespeare in sneakers debutta con la prima nazionale di Pinocchio. Uno spettacolo che parte dalla storia che tutti conosciamo, quella del burattino di legno e delle sue avventure, per diventare un omaggio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: associazione - sneakers - debutta - pinocchio

L'associazione Shakespeare in sneakers debutta con Pinocchio in piazza San Giustino.

L'associazione Shakespeare in sneakers debutta con "Pinocchio" in piazza San Giustino - 30, in piazza San Giustino, l'associazione teatrale Shakespeare in sneakers debutta con la prima nazionale di Pinocchio. Lo riporta chietitoday.it

Debutta 'In stato di grazia', favola ispirata a Pinocchio - Debutta domani a Campo Teatrale, a Milano, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, 'In stato di grazia', una favola- Come scrive ansa.it