L’ambasciatore israeliano | Vittime civili e carestia? In guerra si fanno errori ma la colpa è tutta di Hamas

L'ambasciatore israeliano a Roma Jonathan Peled ha risposto ad alcune domande di Fanpage.it sulle accuse e le critiche all'azione del governo Netanyahu nella Striscia di Gaza. Nelle scorse ore i governi di 25 Paesi, tra cui l'Italia, hanno firmato un appello a Israele perchĂ© interrompa le operazioni militari a Gaza e permetta l'accesso agli aiuti umanitari per la popolazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ambasciatore - israeliano - vittime - civili

Meloni: "Non condividiamo le proposte del governo israeliano, non ritireremo ambasciatore" - AGI - "Non condividiamo le recenti proposte del governo israeliano e non abbiamo mancato di dirlo ai nostri interlocutori, consapevoli come siamo, però, che non è stato Israele a iniziare le ostilità ".

Gaza,Gb convoca ambasciatore israeliano - 19.10 L'ambasciatore israeliano è stato convocato dal governo del Regno Unito per la guerra a Gaza. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri britannico, Lammy, parlando alla Camera dei Comuni.

Tajani convoca l'ambasciatore israeliano per Jenin - "Ho appena dato disposizione al Segretario generale del Ministero degli Esteri di convocare l'Ambasciatore di Israele a Roma per avere chiarimenti ufficiali su quanto accaduto a Jenin".

L’ambasciatore Ettore Sequi ha un doppio, e raro, pregio: sa le cose e le sa dire. E ancora più raro, nel panorama capzioso degli analisti, è un reale conoscitore dell’Iran. Sotto il regime teocratico a Teheran è stato console (’89 – ’94) e più volte poi, in servizio Vai su Facebook

Gaza, oggi 43 morti. Colpite tende di sfollati. Onu, in due mesi uccisi in mille in cerca di cibo - Una fonte israeliana: Chiusa la maggior parte delle questioni negoziali. Lo riporta Ynet dopo l'annuncio dell'arrivo nella regione di Witkoff; L'ambasciatore israeliano: Vittime civili e carestia? In guerra si fanno errori, ma la colpa è tutta di Hamas”; L'ambasciatore israeliano in Italia: «Sfida al terrore: crimini di guerra iraniani e resilienza dei civili israeliani».

L’ambasciatore israeliano: “Vittime civili e carestia? In guerra si fanno errori, ma la colpa è tutta di Hamas” - L’ambasciatore israeliano a Roma Jonathan Peled ha risposto ad alcune domande di Fanpage. Riporta fanpage.it

Premio Italia-Israele 2025 a Matteo Salvini per le sue "posizioni coraggiose e di rottura" - La consegna da parte dell'ambasciatore israeliano in Italia Jonathan Peled al leader della Lega che si è detto onorato: "Non è un ... Scrive huffingtonpost.it