Lago di Como una cena ministeriale nella terrazza coi sigilli | sequestrato il Crotto dei Platani

Brienno (Como), 22 luglio 2025 – Una “assoluta spregiudicatezza dell’indagato”, unitamente alla “totale inadeguatezza” del provvedimento di sequestro parziale del ristorante, emessa dal Gip di Como a fine giugno. Così il Tribunale del Riesame di Como, accogliendo il ricorso del procuratore capo Massimo Astori, ha disposto il sequestro di tutto lo storico ristorante Crotto dei Platani di Brienno, affacciato sulla Statale Regina, la cui omonima societĂ fa capo a Francesco Cavadini, 50 anni, ex sindaco di Brienno e attualmente consigliere provinciale. Il procedimento giudiziario riguarda in particolar e l’utilizzo non consentito di una sala affacciata sul lago che, giĂ sotto sequestro per violazioni edilizie, a ottobre scorso era stata usata per ospitare il ricevimento delle autoritĂ ospiti di The Great Challenge, l’evento organizzato a Cernobbio dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione Tecnologica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lago di Como, una cena ministeriale nella terrazza coi sigilli: sequestrato il Crotto dei Platani

