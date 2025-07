Lady Gaga piccolo incidente sul palco di Las Vegas

Lady Gaga impegnata nel suo Mayhem Ball Tour partito lo scorso 16 luglio da Las Vegas, è stata protagonista di uno sfortunato episodio nella terza delle tre date andate in scena nella cittĂ del Nevada. L’estate live sta vedendo esibirsi nel mondo numerose popstar, con Beyoncè che a fine giugno affrontava un problema inerente la spider rossa, sulla quale si trovava a bordo nel momento della performance di 16 Carriages, e Katy Perry che ha riscontrato un episodio similare negli ultimissimi giorni, quando nel live di San Francisco stavano per cedere i cavi della farfalla volante sulla quale era a cavallo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Lady Gaga, piccolo incidente sul palco di Las Vegas

