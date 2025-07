La Ue a Israele | Smetta di uccidere chi aspetta cibo a e aiuti La replica | È Hamas che spara Belgio 2 soldati israeliani fermati

Le Nazioni Unite accusano l'esercito israeliano di aver ucciso più di mille persone in attesa di aiuti dalla fine di maggio a oggi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - La Ue a Israele: «Smetta di uccidere chi aspetta cibo a e aiuti». La replica: «È Hamas che spara» Belgio, 2 soldati israeliani fermati

Usa: daremo aiuti a Gaza senza Israele - 7.00 Gli Stati Uniti hanno annunciato che Israele non parteciperà al piano di distribuzione di aiuti alimentari alla Striscia di Gaza, dove il cibo scarseggia da quando Israele ha bloccato le consegne, oltre due mesi fa.

Israele appoggia il piano USA per aiuti umanitari a Gaza, Hamas sotto accusa - Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar ha dichiarato che "Israele sostiene pienamente l'iniziativa americana di distribuzione di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, che non prevede la partecipazione diretta di Israele".

Malta, Freedom Flotilla: "Nostra nave con aiuti per Gaza attaccata da droni Israele" - Gli organizzatori della "Freedom Flotilla", organizzazione impegnata a consegnare aiuti umanitari alla Striscia di Gaza sfidando il blocco israeliano, sostengono che una loro nave è stata attaccata durante la notte da un drone che l’ha presa di mira due volte, provocando un incendio a bordo e una breccia nello scafo.

Israele - Hamas, la guerra a Gaza in diretta | La UE a Israele: «Smetta di sparare su chi cerca cibo e aiuti». La replica: «È Hamas che spara». I medici: «33 morti per fame in 48 ore»; Un appello che non sottoscriviamo; Israele attacca: “Unifil fa scudo a Hezbollah”. Il portavoce della missione Onu: “Restiamo qui” - Unifil, il Consiglio di Sicurezza esprime forti preoccupazioni per i feriti.

Gaza, l’Ue a Israele: “Basta uccidere civili in cerca di aiuti” - L'Alta rappresentante Ue per gli Affari esteri, Kaja Kallas al colloquio con il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Saar ... Da dire.it

Ue a Israele: basta morti a punti aiuti - Lo scrive su X l'Alta rappresentante Ue agli Esteri Kallas a margine di una conversazione col ministro israeliano Saar. Riporta msn.com