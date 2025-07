La tregua è già agli sgoccioli | nuova allerta per temporali forti

Dopo qualche ora di tregua, scatta ancora l'allerta meteo. Regione Lombardia ha emesso un bollettino di colore giallo (criticità ordinaria) per rischio temporali forti in vigore dalle ore 12 di mercoledì 23 luglio fino a prossimo aggiornamento. Nella memoria è ancora fresca la forte tempesta. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: tregua - allerta - temporali - forti

Maltempo, pioggia forte e allerta arancione per rischio frane nel Comasco: quando arriverà una tregua - Il peggioramento delle condizioni meteorologiche in Lombardia prosegue senza tregua, e per la giornata di oggi, lunedì 5 maggio, permane una situazione di forte instabilità .

La tregua del tempo durerà poco: è ancora allerta meteo - Il pallido sole che caratterizza il pomeriggio di martedì 3 giugno è soltanto un palliativo: il maltempo è dietro l'angolo.

Tregua dal caldo nelle prossime ore sul Lazio: tornano i temporali. Diramata l’allerta meteo - ABBONATI A DAYITALIANEWS Allerta meteo in Lazio: Previsioni di rovesci e temporali fino al 16 giugno.

RISCHIO TEMPORALI: il caldo non da tregua ma si osserva un aumento della instabilità che favorirà locali temporali sulle zone interne nel pomeriggio di oggi: fenomeni localizzati ma vista l'elevata energia in gioco potranno localmente risultare molto forti e as Vai su Facebook

La tregua è già agli sgoccioli: nuova allerta per temporali forti sul Lecchese; Meteo, oggi allerta per 15 regioni: rischio temporali. Bacoli, 99 mm di acqua in un'ora - Dopo il caldo la neve, bianche le montagne lombarde; Tregua dal caldo, ma attenzione ai temporali tra lunedì e martedì.

La tregua è già agli sgoccioli: nuova allerta per temporali forti - Dopo le intense piogge e i danni di lunedì, un bollettino di criticità (colore giallo) sarà in vigore dalle ore 12 di mercoledì 23 luglio ... Si legge su leccotoday.it

Maltempo, allerta gialla a Venezia: previsti temporali, grandinate e raffiche di vento - Su tutte le regioni del Nordest, infatti, le prossime ore vedranno un transito di alcuni impulsi instabili di ... Lo riporta msn.com