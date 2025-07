La tartaruga della Schlein torna in mare | Viva la libertà

Le uniche buone notizie per Elly Schlein vengono dal mare. Mentre la segretaria del Pd deve fare fronte ai guai giudiziari del sindaco di Milano Beppe Sala e del candidato governatore nelle Marche Matteo Ricci, entrambi indagati (il primo nell'inchiesta sull' urbanistica, il secondo per la cosiddetta Affidopoli ), la tartaruga Elly, chiamata con il nome di battesimo della leader dem per volere della famiglia che l'ha "adottata", giovedì 24 luglio all'alba riassaporerà il gusto della libertà . La tartaruga Caretta caretta accidentalmente catturata in una rete da pesca nei mesi scorsi e assistita dal centro di recupero della Fondazione Cetacea di Riccione, in provincia di Rimini, verrà infatti "liberata" alle 5. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - La tartaruga della Schlein torna in mare: "Viva la libertà "

In questa notizia si parla di: tartaruga - schlein - mare - torna

I GRANDI SUCCESSI DELLA SCHLEIN: TORNERÀ IN LIBERTÀ, IN MARE APERTO, GIOVEDÌ LA TARTARUGA ELLY, CHE Vai su X

Nuova nidificazione di Caretta caretta nel Parco Regionale della Maremma! La scoperta è avvenuta grazie all’attento monitoraggio dei volontari dell’associazione Amici del Parco. Un evento raro e prezioso che sottolinea il valore della tutela ambientale e del l Vai su Facebook

A Riccione torna in mare Elly, la tartaruga Caretta caretta dedicata alla segretaria del Pd Schlein; Riccione. Torna in mare Elly, la tartaruga adottata dai nipoti della Schlein in vacanza; La tartaruga Elly torna in libertà , omaggio a Schlein.

La tartaruga Elly torna in libertà, omaggio a Schlein - Tornerà in libertà, in mare aperto, giovedì la tartaruga Elly, che sarà liberata dalla Fondazione Cetacea che l'ha avuta in cura nel centro di recupero dopo che era stata ac ... Lo riporta msn.com

A Riccione torna in mare Elly, la tartaruga Caretta caretta dedicata alla segretaria del Pd Schlein - Recuperata in mare e curata dalla Fondazione Cetacea, era stata «adottata» dalle nipoti della segretaria che, in concomitanza con il compleanno della zia, avevano scelto di chiamarla «Elly» ... Da corrieredibologna.corriere.it