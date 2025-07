La speranza si è spenta | Andrea non ce l' ha fatta è morto il bimbo di 7 anni caduto nella vasca dell' acquapark di Gallipoli

La speranza si è spenta definitivamente. Dopo sei ore di osservazione, dopo che nel primo pomeriggio era stata dichiarata confermata l'assenza di attività cerebrale, è stata. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - La speranza si è spenta: Andrea non ce l'ha fatta, è morto il bimbo di 7 anni caduto nella vasca dell'acquapark di Gallipoli

