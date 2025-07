La Grand Boucle perde un altro pezzo pregiato. Dopo Remco Evenepoel, stavolta è Mathieu Van der Poel a dover alzare bandiera bianca per aver contratto la polmonite. L’olandese aveva indossato per quattro volte la maglia gialla in questo Tour, ed era in lotta per la maglia verde di miglior scalatore insieme a Jonathan Milan. LA POLMONITE COSTRINGE VAN DER POEL AL RITIRO DAL TOUR DE FRANCE 2025: L’ANNUNCIO UFFICIALE Il comunicato è stato reso pubblico direttamente dall’Alpecin, team del campione olandese: “ Mathieu aveva manifestato sintomi di un comune raffreddore negli ultimi giorni. Ieri pomeriggio le sue condizioni sono peggiorate significativamente. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - La polmonite ferma Van der Poel: l’olandese si ritira dal Tour de France 2025