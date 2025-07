La Polizia di Stato al fianco degli anziani contro le truffe

La Polizia di Stato scende in campo accanto agli anziani per dire basta alle truffe. Al via sul sito e sui canali social della Polizia di Stato una nuova campagna di sensibilizzazione con uno spot televisivo e social per informare i cittadini su un fenomeno ancora molto diffuso. La Polizia di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: polizia - stato - anziani - truffe

Spaccio nelle vicinanze di un circolo ricreativo in Città Vecchia: 44enne arrestato dalla Polizia di Stato - Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha arrestato un tarantino di 44 anni, con precedenti penali specifici in materia di droga, ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Striano: due poliziotti liberi dal servizio sorprendono un giovane mentre rapina un supermercato. Arrestato dalla Polizia di Stato - Striano, 17enne arrestato per rapina aggravata: minaccia con una pistola replica e fugge con oltre 1600 euro.

Colleferro. Il Commissario Capo Antonio Mazza è il nuovo Dirigente del locale Commissariato della Polizia di Stato - Cronache Cittadine COLLEFERRO – Nella mattinata di oggi, 8 Maggio, abbiamo avuto modo di conoscere personalmente il nuovo Dirigente del Commissariato della L'articolo Colleferro.

SPOT CONTRO TRUFFE AGLI ANZIANI: MYRTA MERLINO TESTIMONIAL La Polizia di Stato scende in campo accanto agli anziani per dire basta alle truffe. Al via sul sito e... Vai su X

LA POLIZIA DI STATO AL FIANCO DEGLI ANZIANI CONTRO LE TRUFFE La Polizia di Stato scende in campo accanto agli anziani per dire basta alle truffe. Al via sul sito e sui canali social della Polizia di Stato una nuova campagna di sensibilizzazione con u Vai su Facebook

Truffe agli anziani: il nuovo spot della di Stato con testimonial Myrta Merlino; “Gina non ci casca”, il nuovo spot della Polizia di Stato contro le truffe; Anziani nel mirino delle truffe, ma Gina “non ci casca”: la Polizia di Stato lancia una nuova campagna nazionale. Il video.

Truffe agli anziani, lo spot della polizia per mettere in guardia - La Polizia invita alla massima attenzione e a non esitare a chiedere aiuto; un messaggio diretto non solo agli anziani, ma anche ai familiari e ai vicini di casa, per contribuire tutti, attraverso la ... Come scrive libero.it

Ecco l'arma migliore contro le truffe agli anziani - In un nuovo spot la Polizia di Stato spiega come la prevenzione rappresenti sempre il primo strumento di difesa ... Si legge su msn.com