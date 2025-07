La Marca | Napoli Lucca scelta interessante

Domenico La Marca, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole: Come valuta questi primi giorni di ritiro del Napoli?. “In generale, rappresenta un enorme punto di forza per la prossima stagione il fatto che la squadra si sia presentata subito in questo ritiro con ben cinque nuovi acquisti già in rosa. Mentre le altre big del nostro calcio sono alle prese con un calciomercato a tratti isterico – tra trattative che non si sbloccano, giocatori con la valigia in mano e altri con la testa altrove – il Napoli ha dimostrato una chiarezza d’intenti e una rapidità d’esecuzione invidiabili. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - La Marca: “Napoli, Lucca scelta interessante”

In questa notizia si parla di: napoli - marca - lucca - scelta

A Madrid esagerano, Marca: “Lo scudetto del Napoli con Rafa Marìn è in buone mani” - La sfortuna che ha colpito la retroguardia del Real Madrid – con Carvajal, Militão, Rüdiger, Alaba e Mendy tutti ai box – ha riacceso l’attenzione su chi, in questa stagione, avrebbe potuto tornare utile: è (addirittura, oseremmo dire) il caso di Rafa Marín, classe 2002, nazionale spagnolo Under 21, attualmente in prestito al Napoli.

Il Napoli è pronto a offrire 30 milioni per Gutierrez: può beffare il Real Madrid (Marca) - Il Napoli fa sul serio per Miguel Gutierrez del Girona. In arrivo un’offerta da 30 milioni di euro che può lasciar di stucco anche il Real Madrid.

La Marca: “Per Nunez Napoli sarebbe l’ideale” - Domenico La Marca, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole: Darwin Núñez può essere il grande colpo del Napoli? .

La conferma di #Lucca: “#Napoli è sempre stata la mia prima scelta” ? #calciomercato Vai su X

Lucca si presenta: “Napoli è la mia prima scelta. Ora voglio giocarmi i Mondiali” "Questa per me è una tappa importante. Napoli è sempre stato il mio obiettivo. Sono stato accolto benissimo, siamo un gruppo fantastico e lottiamo per un unico obiettivo. Giocare Vai su Facebook

Lucca: Napoli prima scelta. Giocare con Lukaku? Prima lo vedevo in tv.... Romelu: Lui un'arma in più; BOMBER. Lucca: “Napoli è sempre stata la mia prima scelta, su Conte e Lukaku dico…” ?? VIDEO; Lorenzo Lucca si presenta: “Napoli è la mia prima scelta, pronto a dare tutto”.

La Marca: "Milinkovic scelta intelligente del Napoli per tanti motivi. Cosa penso del colpo Lucca" - A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’avvocato Domenico La Marca. msn.com scrive

Napoli, Lucca: "Questo club è sempre stata la mia prima scelta" - Lorenzo Lucca si presenta come nuovo giocatore del Napoli: 'Questa è sempre stata la mia prima scelta - Come scrive informazione.it