La madre intenzionale ha diritto al congedo parentale Ilaria Gibelli di Rete Lenford | La Consulta ribadisce che la capacità genitoriale prescinde dall' orientamento sessuale

Anche la madre che non ha partorito ha diritto al congedo retribuito e obbligatorio di dieci giorni, riservato ai padri, al momento della nascita del figlio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - La madre intenzionale ha diritto al congedo parentale, Ilaria Gibelli di Rete Lenford: «La Consulta ribadisce che la capacità genitoriale prescinde dall'orientamento sessuale»

