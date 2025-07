Kean Inter l’attaccante è lontano | la Fiorentina lo blinda pronto questo rinnovo

Kean Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante classe 2000 della Fiorentina nel mirino del club nerazzurro. Tutti i dettagli in merito. Moise Kean si allontana dall’ Inter. L’attaccante classe 2000, che era finito nei radar nerazzurri come possibile rinforzo offensivo a parametro zero, sembra ormai orientato a proseguire la sua avventura con la Fiorentina, club con cui ha trovato fiducia e continuità nelle ultime settimane. A confermare lo scenario è Gianluca Di Marzio di Sky Sport, secondo cui nei prossimi giorni è previsto un incontro tra il club viola e l’agente del calciatore, Alessandro Lucci, per discutere i termini di un nuovo contratto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Kean Inter, l’attaccante è lontano: la Fiorentina lo blinda, pronto questo rinnovo

Kean Inter, la Fiorentina gioca d’anticipo! Pronto un rinnovo per l’attaccante italiano, vice-capocannoniere della scorsa Serie A Vai su X

Moise Kean da un importante messaggio per la Fiorentina e i fantallenatori Al centro di molte voci di mercato e nel mirino del calcio saudita, l'attaccante della viola ha ribadito la volontà di restare in Italia e a Firenze Vai su Facebook

Fiorentina-Kean, in programma un incontro per il rinnovo - Ora il club viola è pronto a offrire un importante rinnovo di contratto da 4 milioni di euro all'anno ... Da sport.sky.it

Calciomercato Fiorentina, Kean rimarrà a Firenze? Ecco le ultime indiscrezioni viola - Calciomercato Fiorentina, la situazione attuale intorno a Kean per capire il suo futuro Nel panorama del Calciomercato Fiorentina, arriva un aggiornamento importante riguardo al futuro di Moise Kean. calcionews24.com scrive