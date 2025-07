Kai Trump ha lo stesso fiuto per gli affari di suo nonno | la nipote del presidente Usa annuncia il suo primo sponsor su TikTok – Il video

Kai Trump ha solo 18 anni ma in quanto a disinvoltura davanti alle telecamere e senso degli affari sembra già determinata a seguire le orme del nonno paterno, che poi è anche l’attuale presidente degli Stati Uniti. Proprio nei giorni in cui Donald Trump festeggiava l’annuncio di Coca-Cola sull’uso dello zucchero di canna nelle proprie bevande, anche sua nipote si dava da fare nel settore del food and beverage, assicurandosi uno sponsor. L’annuncio di Kai Trump su TikTok. Con un video pubblicato su TikTok, la 18enne Kai Trump ha annunciato di essere entrata a far parte di Accelerator Active Energy, un marchio di bevande energetiche, con una partnership NIL, quella tra studenti universitari e sponsor privati. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: trump - affari - nonno - presidente

Trump in Arabia tra affari e politica internazionale - Intanto tra politica e affari prosegue la visita nel Golfo Persico di Donald Trump. Servizio di Pierachille Dolfini The post Trump in Arabia tra affari e politica internazionale first appeared on TG2000.

Gli affari, la diplomazia: il Golfo che piace a Trump - I Paesi dell’Islam sunnita conservatore cambiano approccio: il leader Usa punta sulle leve energetiche, l’AI e la diplomazia

Trump in Medio Oriente a cercare miliardi e concludere affari. Ma il successo della missione non è scontato - Basta leggere la lista di chi affiancherà Donald Trump nella sua missione in Medio Oriente per capire di che tipo di viaggio si tratti: affari, affari, affari.

Donald Trump ha appena toccato il nuovo punto più basso della sua presidenza e il grado più alto di barbarie raggiungibile da un Presidente degli Stati Uniti e di qualunque Paese. Su Truth Trump ha pubblicato un video fake generato dall’IA che mostra l’arre Vai su Facebook

Kai Trump ha lo stesso fiuto per gli affari di suo nonno: la nipote del presidente Usa annuncia il suo primo sponsor su TikTok - Il video; Donald Trump diventerà nonno per l’undicesima volta; Gli affari del genero di Trump tra conflitto di interessi e influenze straniere.

Su Epstein e dintorni: i seguaci di Trump hanno digerito ben altro senza battere ciglio - Eventuali altre rivelazioni sulle abitudini sessuali di Trump non possono aggiungere o togliere alcunché al profilo del presidente. Lo riporta huffingtonpost.it

Donald Trump, com'è fatta la sua famiglia ora è diventato nonno - Esquire - Com'è fatta la famiglia di Donald Trump, che è diventato nonno C’è un nuovo componente nella famiglia del presidente Usa che festeggia l’arrivo di Alexander, figlio di Tiffany Trump Di ... Segnala esquire.com