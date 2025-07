Juventus Marino su Vlahovic | Detta i tempi del mercato bianconero

Per poter essere competitivi su tutti i fronti e tornare soprattutto a lottare per lo Scudetto, la Juventus ha bisogno di ulteriori rinforzi sul mercato. Non bastano infatti gli arrivi di David e di Conceicao, sbarcato oggi a Torino, con Comolli che è al lavoro sia per regalare a Tudor altri volti nuovi sia per liberarsi di quei giocatori che non rientrano piĂą nel progetto bianconero e per i quali andrĂ trovata una sistemazione nel minor tempo possibile. Tra questi rientra ovviamente Dusan Vlahovic, che i bianconeri dovranno riuscire a cedere nonostante il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, Marino su Vlahovic: “Detta i tempi del mercato bianconero”

In questa notizia si parla di: juventus - mercato - marino - vlahovic

Mercato Juventus, la dirigenza fa sul serio: scout per visionare l’attaccante. Svelato il piano del club bianconero - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juventus, si fa sul serio: scout per l’attaccante. Il possibile colpo in Serie A, tutti i dettagli.

Luis Henrique Juventus, il club bianconero può beffare l’Inter: parte la sfida al club nerazzurro! L’indiscrezione incendia il mercato - di Redazione JuventusNews24 Luis Henrique Juventus, i bianconeri piombano sul giocatore che piace all’Inter! L’indiscrezione incendia il mercato: tutti i dettagli.

Mondiale per Club, come cambia il mercato della Juventus | Primapagina - 2025-05-23 16:30:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.

"IL 'NUOVO' MILIK" ? Giovanni Albanese, intervenuto a 'CMIT LIVE' in diretta sul canale Youtube di Calciomercato.it, ha parlato così del 'caso' #Vlahovic alla #Juventus: "Il #Milik della #Juve il prossimo anno potrebbe essere Vlahovic. A quel punto potrebb Vai su Facebook

#Marino gioca la partita per l'attacco della #Juve "Vlahovic via, al suo posto vedrei bene lui..." Vai su X

Juventus, Vlahovic blocca il mercato e condiziona Comolli. Continuano i colloqui con Sancho, Palestra la nuova idea; Osimhen, Calhanoglu, Vlahovic bloccano il mercato di Napoli, Inter e Juventus. Milan, Leoni dipende da Thiaw; Milan, Estupinan è il dopo-Theo. E parte il piano per Vlahovic: le cifre e la trattativa.

Marino è sicuro: «Vlahovic decide le sorti del mercato della Juve! Al suo posto vedrei bene lui». La sua analisi colpisce - Marino, dirigente, ha esternato il suo punto di vista in merito al calciomercato della Juve: Vlahovic può andare via in cambio di quell’attaccante Pierpaolo Marino, è intervenuto ai microfoni di Rai S ... Da juventusnews24.com

Milan, lo sconto per Vlahovic dalla Juve: si sblocca l’affare - Il Milan è sempre in agguato per il colpo a sorpresa chiamato Dusan Vlahovic. Scrive calciomercato.it