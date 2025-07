Juventus attesa la firma di Conceicao | il VIDEO dell’arrivo a Torino

Il primo acquisto dell’estate della Juventus è stato Jonathan David, che ha rinforzato il reparto offensivo bianconero, che in giornata verrà alimentato anche dal ritorno di Francisco Conceicao. L’esterno portoghese sarà infatti il secondo colpo di Comolli, con la firma sul contratto attesa nelle prossime ore, dopo che il giocatore avrà svolto tutto l’iter, comprese le visite mediche per ottenere l’idoneità . Il classe 2002 è infatti atterrato a Torino pochi minuti fa, arrivando all’aeroporto di Caselle intorno alle ore 13. Nessun intoppo dunque per Conceicao, che è stato accolto dal Team Manager Matteo Fabris per essere accompagnato al JMedical, dove si è presentato pochi minuti dopo le 13. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, attesa la firma di Conceicao: il VIDEO dell’arrivo a Torino

