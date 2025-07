Juventus | accordi in corso per Kolo Muani

Un negoziato delicato La Juventus è impegnata in accordi complessi per assicurarsi Randal Kolo Muani, con l’obiettivo di prolungarne la permanenza a Torino. Le indiscrezioni di mercato rivelano che il club, sotto la guida di Damien Comolli, sta cercando una formula favorevole per convincere il Paris Saint-Germain, preferibilmente un prolungamento L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: accordi in corso per Kolo Muani

David Juventus, Napoli in stand by: perplessità nonostante gli accordi di massima. La dirigenza bianconera è ora in agguato - di Redazione JuventusNews24 David Juventus, Napoli in stand by: Juve in agguato. Cosa può succedere nei prossimi giorni per la sua firma a parametro zero.

Antonio Conte smentisce accordi con la Juventus: "Ho firmato con il Napoli" - No, assolutamente io non avevo nessun accordo con la Juventus e ho rifiutato categoricamente. Parola di Antonio Conte protagonista del nuovo appuntamento in due puntate con Federico Buffa Talks, la produzione originale firmata Sky Sport insieme al direttore Federico Ferri, da oggi su Sky e in streaming su Now, disponibile anche On Demand (il primo episodio alle 21 su Sky Sport Uno e a mezzanotte su Sky Sport Calcio.

F. Romano e PedullĂ : "#Juventus forte su #Hjulmand: contatti diretti con lo #SportingCP, il giocatore vuole la #Juve. Prezzo molto superiore a 35 mln" E su #Weah e #KoloMuani: ecco cifre e situazione...

La #Juve non è riuscita a trovare l'accordo con il #PSG per Kolo Muani L'attaccante si prepara a tornare a Parigi La #Juventus n'a pas trouvé d'accord avec le PSG pour Kolo #Muani L'attaquant va faire son retour à #Paris L'équipe

Conceiçao e Kolo Muani, accordi in salita per la Juve: ecco la cifra per acquistarli. A meno che...; Conte: Mai avuto accordi con la Juventus, priorità a De Laurentiis; Quanto guadagna Kolo Muani alla Juventus.

Juventus, si allontana Kolo Muani? Le ultime sull’attaccante - La Juventus rischia di dover rinunciare a Kolo Muani; ci sono difficoltà nel riscattare l'attaccante francese. calcioinpillole.com scrive

Juve, si complica Kolo Muani e si scalda Hojlund - Il Psg dice no al diritto di riscatto: ecco la formula del prestito alla quale sta aprendo lo United per il danese ... Da msn.com