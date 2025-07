Julia Roberts per la prima volta a Venezia con After the hunt

Si annuncia già una regina fra i divi alla 82a Mostra del cinema di Venezia: è Julia Roberts, che per la prima volta arriva al lido, come protagonista del nuovo film di Luca Guadagnino, After the Hunt presentato fuori concorso. La star interpreta Alma, stimata docente di un ateneo della Ivy League, si ritrova a difendere un collega accusato di molestie sessuali verso una studentessa. "Quando Amazon ci ha proposto il film era ovviamente inclusa la presenza della protagonista - spiega il direttore della Mostra, Alberto Barbera in conferenza stampa - non avrebbe avuto senso presentarlo senza la sua interprete principale".

“Le mamme fanno le cose più belle”: la foto di Julia Roberts con i figli condivisa dal marito - Da quando si sono sposati, nel 2002, Julia Roberts e il marito Daniel Moder sono sempre stati molto attenti a proteggere la propria intimità, ed è per questo che lo scatto pubblicato dal cameraman nel giorno della Festa della mamma risulta sorprendente.

After the Hunt: trailer del film di Luca Guadagnino con Julia Roberts - After the Hunt: trailer del film di Luca Guadagnino con Julia Roberts Julia Roberts è una professoressa coinvolta in uno scandalo #MeToo nel trailer del prossimo dramma psicologico di Luca Guadagnino After the Hunt.

Julia Roberts, la rara foto coi figli condivisa dal marito Danny Moder: «Le mamme fanno le cose più belle» - Moder e l'attrice, sposati dal 2002, sono genitori orgogliosi di tre: Henry, 17 anni, e i gemelli Hazel e Phinnaeus, 20.

"Julia Roberts calcherà il nostro tappeto rosso per la prima volta e l’accogliamo molto volentieri". A dirlo è il direttore della Mostra del Cinema di #Venezia82 Alberto Barbera Vai su X

"Mi ricordo che #JuliaRoberts venne a New York per conoscermi e il regista #GarryMarshall mi disse: 'Incontrala dai, è una giovane artista. E' meravigliosa'. All'inizio io non ero molto sicuro di voler recitare con lei, perchè lei era alle prime armi e la mia parte er Vai su Facebook

