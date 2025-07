JBL | Avrei dovuto essere a Slammiversary ma non se n’è fatto niente

Da qualche mese ormai, JBL è diventato uno dei nomi più presenti nelle varie federazioni extra- WWE. Pur rimanendo legato a Stamford con un contratto da leggenda, con il nome di John Layfield ha fatto apparizioni in GCW, in MLW, in AAA e in TNA. E proprio in queste due federazioni ha ricoperto ruoli non indifferenti, interferendo in diversi scontri per i titoli mondiali con coinvolti nomi di rilievo come Nic Nemeth, Alberto El Patron, Frenkie Kazarian e Joe Hendry. E a quanto pare, un suo intervento era previsto anche lo scorso weekend. “Avevo un ruolo importante, ma è stato annullato”. Nell’ultima puntata del suo podcast, Something to Wrestle, JBL ha infatti spiegato che inizialmente era previsto un suo coinvolgimento a Slammiversary, con un ruolo non meglio specificato che però lui stesso ha detto che avrebbe sorpreso i fan per l’importanza che avrebbe avuto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

