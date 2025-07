Italia fuori in semifinale agli Europei Femminili | Inghilterra vince 2-1 ai supplementari le pagelle

PerchĂ© l’Italia può uscire a testa alta da questa semifinale degli Europei femminili?. Dopo 120 minuti combattuti e ricchi di emozioni, l’Inghilterra ha battuto l’Italia a Ginevra per 2-1 ai tempi supplementari nella semifinale di UEFA Women’s Euro 2025. Alla rete di Bonansea nel primo tempo hanno risposto Agyemang al 96’ e Kelly al 119’, dopo una partita intensa, a tratti drammatica, segnata dall’arbitraggio discutibile della croata Ivana Martincic. La squadra di Soncin, mai così vicina alla finale, esce tra gli applausi dopo aver tenuto testa alle campionesse d’Europa in carica. Pagelle Italia-Inghilterra: chi ha brillato e chi ha deluso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Italia fuori in semifinale agli Europei Femminili: Inghilterra vince 2-1 ai supplementari, le pagelle

