Italia femminile beffata agli Europei in finale ci va l'Inghilterra | azzurre ko ai supplementari

L'Italia femminile crolla nei minuti finali e sfiora l'impresa alla semifinale degli Europei dopo il gol di Bonansea nel primo tempo. L'Inghilterra ribalta la partita pareggiando prima con il gol di Agyemang e poi con Kelly allo scadere dei supplementari. Le inglesi vincono 2-1 e volano in finale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

LIVE Italia-Inghilterra 1-2, Europei di calcio femminile 2025 in DIRETTA: Kelly regala il sogno alle inglesi! Battute le azzurre al 120? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Il cammino delle azzurre è comunque onorevole. Non capitava da 28 anni che le azzurre si presentassero alle semifinali.

