Italia beffa atroce | sfiora l' impresa poi un rigore dubbio la condanna Inghilterra in finale

La squadra di Soncin passa al 33', resiste con grinta e orgoglio, ma crolla al sesto minuto di recupero. Poi le Campionesse in carica hanno la meglio al 117' con un penalty molto discutibile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Italia, beffa atroce: sfiora l'impresa, poi un rigore dubbio la condanna. Inghilterra in finale

“Deve già tornare in Italia”. Isola dei Famosi, beffa per il naufrago: il primo eliminato - L’ Isola dei Famosi è iniziata pochi giorni fa, ma per un naufrago l’avventura starebbe già per finire.

Giro d’Italia, il giovane Van Uden beffa tutti in volata a Lecce. All’arrivo esposti striscioni pro-Palestina - Volata doveva essere, volata è stata. La Alberobello – Lecce, quarta tappa da 189 km con cui il Giro ha fatto il suo rientro in Italia dopo le prime tre frazioni in Albania, era la classica giornata tutta pianeggiante ideale per gli sprinter.

Beffa a Bologna per i tifosi: spariti i pullman per la finale di Coppa Italia a Roma - Beffa stamattina a Bologna per centinaia di tifosi felsiinei in partenza per Roma per assistere alla finale di Coppa Italia contro il Milan: alcuni pullman non si sono presentati all'appuntamento per imbarcare i supporter rossoblu che si erano organizzati così per arrivare nella Capitale (altri.

