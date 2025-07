Irpinia in lutto | se ne andato Oscar Pesiri

La comunità è in lutto per la scomparsa di Oscar Pesiri, ingegnere, figura stimata e rispettata, che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento non solo nel suo ambito professionale, ma anche nel tessuto umano e civile della città. Un uomo di rigore e senso etico Persona perbene. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: lutto - pesiri - irpinia - andato

Irpinia in lutto: se ne è andato Oscar Pesiri.

