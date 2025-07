Investita dal furgone mentre porta a spasso il cane | muore una donna Si indaga per omicidio colposo

Ancora una tremenda sciagura sulle strade e a farne le spese è una donna originaria del Ravennate. Una 55enne è morta tragicamente all’alba di oggi, martedì 22 luglio, dopo essere stata investita da un furgoncino mentre portava a spasso il cane in via Olivetta a Sasso Marconi, a pochi passi da. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: investita - spasso - cane - donna

Investita e uccisa a 30 anni da un furgone mentre porta a spasso il cane - Sasso Marconi (Bologna), 22 luglio 2025 – Era scesa per portare il cane a spasso. Erano le 5,45 e albeggiava in via Olivetta, a Sasso Marconi.

#Roma Scoperto nella zona est della capitale il cadavere di una donna in avanzato stato di decomposizione. A trovarlo un passante, con il cane, attirato... Vai su Facebook

Investita e uccisa a 55 anni da un furgone mentre porta a spasso il cane; Investita dal furgone mentre porta a spasso il cane: muore una donna. Si indaga per omicidio colposo; Sasso Marconi, travolta da un furgone mentre porta a spasso il cane: muore una 30enne.

Investita e uccisa a 30 anni da un furgone mentre porta a spasso il cane - La tragedia questa mattina all'alba in via Olivetta a Sasso Marconi, nel Bolognese. Secondo msn.com

Investita mentre porta fuori il cane, 55enne muore nel Bolognese - Investimento mortale stamattina, poco prima delle 6 in via Olivetta, tra le frazioni di Mongardino e Tignano, a Sasso Marconi, nel Bolognese. Da ansa.it