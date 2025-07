Interventi di smontaggio parapetti e lavori di privati | viabilità modificata in centro

Nelle giornate di mercoledì 23 e giovedì 24 luglio, dalle 7 alle 18, sono previste modifiche alla viabilitĂ in via Fondobanchetto, a Ferrara, per lavori di smontaggio parapetti a cura di privati. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday In una prima fase sarĂ chiuso al transito il. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: smontaggio - parapetti - lavori - privati

Interventi di smontaggio parapetti e lavori di privati: viabilità modificata in centro; Modifiche alla viabilità in via Fondobanchetto e via Coperta per lavori; Interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica D.P.R. 31/2017.

Modifiche alla viabilità in via Fondobanchetto e via Coperta per lavori - Nelle giornate di mercoledì 23 e giovedì 24 luglio 2025, dalle 7:00 alle 18:00, sono previste modifiche alla viabilità in via Fondobanchetto, a Ferrara, per lavori di smontaggio parapetti a cura di pr ... Riporta cronacacomune.it

Bonus facciate anche per lavori riconducibili ai parapetti sull ... - Sono ammesse al bonus facciate le spese per i lavori riconducibili ai parapetti sull'involucro esterno visibile dell'edificio; diversamente, i lavori per il rifacimento delle tende avvolgibili non ... Scrive ipsoa.it