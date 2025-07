Inter U23 conto alla rovescia per l’ufficialità | giovedì la nascita della seconda squadra nerazzurra

Inter U23, questione di ore e il grande progetto nerazzurro sarà realtà : le ultime sulla seconda squadra dei milanesi. È ormai questione di ore: l’Inter U23 si prepara a diventare realtà . Manca davvero poco all’annuncio ufficiale che sancirà la partecipazione della seconda squadra nerazzurra al prossimo campionato di Serie C 20252026, un progetto fortemente voluto dalla dirigenza di Viale della Liberazione per dare continuità e crescita ai giovani talenti del vivaio. La data cerchiata in rosso è giovedì 24 luglio, quando alle ore 11 si terrà il prossimo Consiglio Federale della FIGC. All’ordine del giorno c’è proprio l’ integrazione dell’organico della Serie C, e tra i club attesi c’è proprio la nuova formazione interista, guidata da Stefano Vecchi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter U23, conto alla rovescia per l’ufficialità : giovedì la nascita della seconda squadra nerazzurra

Calvo Juve, il dirigente lascerà il club a fine stagione! La seconda esperienza in bianconero è ai titoli di coda: c’è già una squadra per il suo futuro. I dettagli - di Redazione JuventusNews24 Calvo Juve, il dirigente lascerà il club a fine stagione: cosa sta succedendo e cosa potrebbe accadere nel futuro del Managing Director Revenue bianconero.

Viviano difende ancora Inzaghi: «Si gioca la seconda finale di Champions con una squadra che…» - di Redazione L’ex portiere della Sampdoria, Emiliano Viviano, ha voluto dire la sua su Simone Inzaghi e le accuse ricevute dal tecnico dell’Inter.

Las Palmas sarà la seconda squadra se Alavés vince a Valencia - 2025-05-14 01:02:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: Forse Diego Martínez essere l’unico nell’ambiente del Palmas per mantenere il discorso del Matematica e fede.

Inter U23, fatta per il terzo colpo: arriva dal Sassuolo, svelata la formula - Inter U23, le ultime sulle mosse di calciomercato della seconda squadra nerazzurra in vista del campionato di Serie C. Scrive informazione.it

Domani test col Deportivo Morón (seconda squadra). Debutto in maglia biancorossa per Calapai - Dopo la prima sgambata contro la selezione giovanile dell’Independiente, il Perugia si ... Riporta msn.com