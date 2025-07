Insultò la collega in sala operatoria indagato il chirurgo Giuseppe Sica mai sospeso Il caso scoppiato per un video | di cosa è accusato

Un video circolato tra le chat dell’ospedale Tor Vergata e arrivato fino ai vertici della Regione Lazio ha fatto scoppiare il caso: una discussione violenta, avvenuta in sala operatoria, tra il primario di chirurgia Giuseppe Sica  e l’assistente Marzia Franceschilli. Nelle registrazioni, il chirurgo, che oggi risulta indagato, avrebbe rivolto insulti e parole offensive alla collega, culminati in un: «Vattene via». L’episodio è ora al centro di un’indagine penale aperta dalla Procura di Roma. L’accusa di violenza privata e lesio ni. Il pubblico ministero Maurizio Arcuri  ha iscritto Giuseppe Sica nel registro degli indagati per violenza privata e lesioni. 🔗 Leggi su Open.online

“Hai capito come funziona questo caz*o di intervento?” Dopo il video diffuso in cui insultava un’assistente in sala operatoria, parla il professor Giuseppe Sica, il chirurgo capo dell'équipe: “Mi scuso” Vai su Facebook

Marzia Franceschilli, la chirurga insultata e aggredita in sala operatoria: indagato il primario Giuseppe Sica. Il video sul web e le scuse - Avrebbe aggredito la collega Marzia Franceschilli lo scorso giugno, ora il suo nome è stato scritto sul registro degli indagati. Da msn.com

Tor Vergata, indagato il chirurgo Sica: insultò l'assistente in sala operatoria. L’ospedale: «Giusto non sospenderlo» - La Procura ascolterà i testimoni dell'aggressione, di cui il primario di chirurgia si è detto pentito. Lo riporta msn.com