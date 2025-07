Innocenti bugie | la spiegazione del finale del film

Innocenti bugie (il cui titolo originale è Knight and Day ), uscito nel 2010, rappresenta un momento particolare nella filmografia del regista James Mangold. Dopo essersi fatto notare con opere intense e di forte carattere drammatico come Cop Land, Ragazze interrotte e Quando l’amore brucia l’anima – Walk the Line, Mangold si cimenta qui con un film d’azione dal tono molto piĂą leggero, giocoso e orientato all’intrattenimento puro. Pur mantenendo una regia solida e attenta al ritmo, il film si distingue per un approccio volutamente sopra le righe e per l’uso di clichĂ© del genere spy-action rivisitati in chiave comica e romantica. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Tom Cruise e Cameron Diaz sono i protagonisti di "Innocenti bugie", una action comedy da vedere stasera in tv tutta d'un fiato - Un’avventura in giro per il mondo che si trasforma in un labirinto di inganni, confusione, doppi giochi, fughe scatenate e identità fasulle da far girare la testa.

