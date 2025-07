Inclusione e successo | i fratelli Rapisarda dirigenti scolastici nonostante la cecità

Due fratelli, accomunati dalla stessa malattia genetica e dalla determinazione, sono diventati simboli di inclusione in Italia. Emanuele e Gianluca Rapisarda, gemelli omozigoti non vedenti a causa di una retinite pigmentosa, sono oggi dirigenti scolastici a Catania. La loro storia dimostra che, con gli strumenti giusti, l’inclusione è possibile e può portare al successo. Dalla . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

A Catania due presidi gemelli non vedenti, la storia di Gianluca ed Emanuele Rapisarda: “Siamo ciechi visionari!”; Gemelli ciechi dirigenti scolastici: la svolta di Catania.

A Catania due presidi gemelli non vedenti, la storia di Gianluca ed Emanuele Rapisarda: “Siamo ciechi visionari!” - Potrebbe essere sintetizzata così la storia di Emanuele e Gianluca Rapisarda, gemelli omozigoti affetti da retinite pigmentosa, una ma ... Si legge su tecnicadellascuola.it