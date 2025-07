Incidente sulla Agrigento - Raffadali scontro fra due auto | un ferito grave

Incidente stradale con un ferito grave sulla statale 118 Agrigento - Raffadali. All'altezza della galleria Santa Lucia si sono scontrate una Land Rover e una Fiat Punto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e i sanitari del 118 per soccorrere i due conducenti dei mezzi: le. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: incidente - agrigento - raffadali - ferito

