Incidente sul lavoro in aeroporto morto operaio 64enne È caduto mentre aggiustava i condizionatori

Un operaio di 64 anni è morto è morto all'interno dell'aeroporto di Fiumicino a seguito di una caduta dall'alto. Il lavoratore è precipitato dal tetto delle officine motori, ex-Alitalia e oggi gestita da un'altra società , mentre manuteneva i condizionatori. Il 64enne, secondo quanto appreso da. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Incidente sul lavoro in aeroporto, morto operaio 64enne. È caduto mentre aggiustava i condizionatori

