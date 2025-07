Incidente sul lavoro a Baranzate zinco incandescente investe tre operai | portati d’urgenza in ospedale

Baranzate (Milano) – Tre operai sono rimasti feriti nel pomeriggio di martedì in un grave incidente sul lavoro a Baranzate, nell'hinterland milanese. L’episodio si è verificato intorno alle 17.40 in un’azienda di via Rosmini, dove i tre lavoratori – di 32, 44 e 47 anni – sono stati investiti da zinco incandescente durante le operazioni produttive. I feriti hanno riportato ustioni di media entitĂ e sono stati trasportati in codice giallo all’ ospedale Niguarda di Milano. Nonostante la dinamica dell'incidente, nessuno degli operai è in pericolo di vita. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti, i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e i carabinieri della compagnia di Rho per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell'accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

