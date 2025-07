Inchiesta Milano la scelta di Sala | Io ci sono e vado avanti le mie mani sono pulite

(Adnkronos) – "Sono piĂą che mai motivato a fare il mio dovere fino in fondo e a proseguire nell'incarico che i milanesi ci hanno democraticamente affidato". Non si dimette il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, indagato nell’inchiesta sull’urbanistica che sta terremotando la sua giunta. Il passo indietro – ampiamente previsto – arriva dall’ormai ex assessore . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo piĂą amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: sono - inchiesta - milano - scelta

Biblioteca europea, chiusa inchiesta in cui sono indagati gli archistar Boeri e Zucchi (insieme ad altre 4 persone) - La procura di Milano ha chiuso le indagini sul progetto della Beic, la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura, prevista nella zona di Porta Vittoria.

Inchiesta "Doppia curva", Beretta parla ancora e altri sette sono arrestati anche in Calabria: i nomi - Un nuovo e importante capitolo si apre nell’ambito dell’inchiesta "Doppia Curva" della Direzione distrettuale antimafia di Milano, che ha portato all’esecuzione di sette misure cautelari per reati gravissimi come usura, estorsione, rapina ed emissione di fatture false, alcuni dei quali aggravati.

Fausto e Iaio: il Gip riapre l’inchiesta sull’omicidio. La Russa: «Ne sono contento» - Si riapre ufficialmente l’indagine sull’omicidio di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, Fasto e Iaio, i due militanti del centro sociale Leoncavallo uccisi a Milano il 18 marzo 1978.

Inchiesta di Milano, la scelta di Sala: «Vado avanti. Le mie mani sono pulite»| Tancredi lascia: «Deluso da alcuni della maggioranza» Vai su X

Rivedi l'ultima edizione del #TG2000 #21luglio #TV2000 #Gaza #Israele #TerraSanta #PapaLeoneXIV #Ucraina #Russia #inchiesta #Milano #Sala #Matteotti #Siria Vai su Facebook

Sala indagato, niente dimissioni e avvertimento all'opposizione: Oggi a me, domani a te; Milano: chiesti arresti domiciliari per Tancredi e Catella, carcere per altri quattro. Tra gli indagati il sindaco Sala; Milano, la scelta di Sala e la mossa del Pd.

Inchiesta Milano, la scelta di Sala: "Vado avanti, dobbiamo mantenere impegni" - “Il giudizio della Lega sulla giunta di Milano guidata da Giuseppe Sala è pessimo e non per le inchieste giudiziarie che stanno travolgendo Palazzo Marino. Secondo msn.com

Inchiesta di Milano, la scelta di Sala: «Vado avanti. Le mie mani sono pulite»| Tancredi lascia: «Deluso da alcuni della maggioranza» - I passaggi chiave del discorso del sindaco di Milano, dopo le tensioni: «Se c'è la maggioranza, io ci sono». Si legge su msn.com