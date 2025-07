Incentivi alle auto elettriche aziendali senza un legame tra tasse ed emissioni si creano paradossi

di Esther Marchetti* Negli ultimi mesi, le auto cosiddette "aziendali" – tradizionalmente un tema riservato a una platea specialistica – sono finite sotto i riflettori, conquistando spazio sui media nazionali. A catalizzare l'attenzione è stata la riforma introdotta con la Legge di Bilancio 2025 sulla tassazione delle auto in fringe benefit, cioè i veicoli aziendali concessi ai dipendenti anche per uso privato, il cui valore concorre alla formazione del reddito imponibile, con vantaggi fiscali per lavoratori e imprese. Come in molti altri Paesi, anche in Italia le auto aziendali godono di importanti agevolazioni.

In questa notizia si parla di: auto - aziendali - incentivi - elettriche

