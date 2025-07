Incendio nell' azienda dell' indotto del mobile imbottito dagli accertamenti nessun indizio che porta al dolo

Proseguono le indagini sull'incendio che ha provocato ingenti danni in uno stabilimento produttivo di un'azienda dell'indotto del mobile imbottito, la "Ifra Mhamed divani", che si trova in via Borghina. Dopo aver spento le fiamme i vigili del fuoco e i carabinieri hanno ispezionato l'area andata. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: incendio - azienda - indotto - mobile

Incendio devastante in un’azienda di stoccaggio di materiale elettrico: intervento massiccio dei vigili del fuoco - Pomezia, 29 giugno 2025 – La sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Roma ha coordinato un massiccio intervento per domare un incendio che ha coinvolto un’azienda di stoccaggio di materiale elettrico in via degli Agrostemmi, nella zona di Santa Palomba.

Incendio devasta il depositi di una azienda, Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte - Un grande incendio è scoppiato nella notte di ieri, 30 aprile, all’interno di un’azienda di via Piemonte, nella zona industriale di Vittorio Veneto.

Nube tossica in Spagna dopo l’incendio in un azienda chimica: cosa rischiano gli animali - Un incendio in un'azienda chimica a Vilanova, in Catalogna, ha generato una nube tossica che ha colpito cinque Comuni tra Barcellona e Tarragona.

Aggiornamento incendio Scapigliato L'incendio è stato domato durante la notte. Continuano le operazioni di bagnatura e movimento terra per la bonifica e il controllo dei focolai silenti ancora attivi. Revocata l'ordinanza n. 426 del 28/06/2025. Ora è nuov Vai su Facebook

Cassino, incendio in un'azienda dell'indotto Stellantis: esplosioni e nube nera. A fuoco materiale plastico; A rischio l’indotto della Stellantis e il distretto materano del mobile.

Forlì, incendio devasta capannone di un’azienda - Un vasto incendio ha completamente distrutto un capannone di mille metri quadrati appartenente ad una ditta nell’indotto della produzione di divani. Segnala corriereromagna.it

Cassino, incendio in un'azienda dell'indotto Stellantis: esplosioni e ... - A fuoco materiale plastico Fiamme nello stabilimento della Alder Evo che si trova in località Solfegna Cantoni. Si legge su ilmessaggero.it