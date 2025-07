In moto contro il cinghiale | Sono vivo per miracolo

?Pesaro, 22 luglio 2025 – Cinque costole fratturate e un cinghiale stecchito sull’asfalto. Ma Davide Paioncini, 55 anni, può dire di essere ancora vivo per miracolo. “Posso solo ringraziare – dice dal letto dell’ospedale – se solo avessi corso un po’ di più a quest’ora non staremmo parlando”. È successo all’alba di ieri, lungo la SP257 “Apecchiese”, in località Abbadia di Naro. Paioncini, operaio del lanificio Cariaggi di Cagli, stava andando al lavoro in moto come fa ogni mattina presto da Piobbico, quando all’improvviso si è trovato davanti un grosso cinghiale: “Veniva giù dal monte, forse per andare a bere al fiume. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In moto contro il cinghiale: “Sono vivo per miracolo”

