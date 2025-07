In arresto cardiaco durante torneo di calcetto | Salvato dal defibrillatore

SAN DONACI – Con un filo di voce e il tono commosso e grato, un 53enne di San Donaci, amministratore pubblico e imprenditore, racconta come grazie alla presenza di un defibrillatore e a persone in grado di utilizzarlo, martedì 15 luglio scorso, è scampato da morte certa. Il suo cuore si è fermato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: defibrillatore - arresto - cardiaco - durante

Ragazza in arresto cardiaco durante il corteo del Primo Maggio: salvata col defibrillatore - Durante le celebrazioni del Primo Maggio a Cazzago San Martino, una giovane di 20 anni è stata colpita da un arresto cardiaco mentre partecipava al corteo in via Duomo.

Per i medici era solo ansia, 17enne va in arresto cardiaco a scuola: rianimata con defibrillatore - Fondamentali per la 17enne britannica le manovre di rianimazione da parte dei suoi insegnanti per riavviare il cuore dopo che era collassata a terra in classe davanti ai compagni a Cambridge.

Muore per arresto cardiaco nel suo negozio, aperta un’inchiesta: “Mancava il defibrillatore” - Orvieto, 26 maggio 2025 – Indaga la procura di Terni sulla morte di Massimo Burla. Il fascicolo della magistratura è la conseguenza della denuncia presentata dal legale della famiglia del commerciante, deceduto per un arresto cardiaco all'interno del proprio negozio.

Il massaggio cardiaco è essenziale durante un arresto cardiaco poiché mantiene il flusso sanguigno al cervello e agli organi vitali, aumentando le probabilità di sopravvivenza in attesa di un defibrillatore o di cure avanzate. Ogni secondo è cruciale; l’azione i Vai su Facebook

In arresto cardiaco durante torneo di calcetto: Salvato dal defibrillatore; Arresto cardiaco durante la RunDonato, 60enne salvato dall’intervento degli altri corridori e dei sanitari con il defibrillatore; Arresto cardiaco durante la lezione di educazione fisica, muore a 14 anni Luca Barba.

Arresto cardiaco, ogni minuto è importante: come il defibrillatore ... - Per definizione, la morte cardiaca improvvisa si verifica spesso in ... Come scrive corriereadriatico.it

Defibrillatori ovunque per combattere l’arresto cardiaco ... - Nelle pubbliche amministrazioni, in scali aeroportuali, stazioni ferroviarie, porti, ma anche a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della ... Riporta ilsole24ore.com